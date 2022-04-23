Memur olma hayaliyle çalışmalarına ara vermeden devam eden adaylar, KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı ve sınav tarihini merak eder hale geldi. Memur olmak için KPSS'de ter dökecek binlerce aday; KPSS başvuruları ne zaman gerçekleştirilecek ve sınavlar hangi tarihte yapılcak sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte detaylar...