KPSS başvuru tarihi ve ücreti adayların son günlerde en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Koronavirüs sebebiyle ertelenen başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yeniden belirlendi. ÖSYM 2020 sınav takviminde KPSS sınavları ile ilgili başvuru tarihini, sonuç tarihini ve geç başvuru tarihini açıkladı. İşte 2020 ÖSYM takvimi...

2020 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında,

KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında,

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları ise 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS 2020 sınav tarihleri ÖSYM'nin belirlediği takvime göre aşağıdaki gibidir;

KPSS Lisans 6 Eylül Pazar

KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 12 Eylül Cumartesi

KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı 13 Eyllül Pazar

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 20 Eylül Pazar

KPSS Ön lisans sınavı 25 Ekim Pazar

KPSS Ortaöğretim lise sınavı 22 Kasım Pazar günü yapılacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

KPSS 2020 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. ÖSYM KPSS 2020 kılavuzunu yayınlaması ile birlikte belli olacak.