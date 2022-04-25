Kamu Personeli Seçme Sınavı için ter dökecek olan memur adayları sınav günü yaklaştıkça heyecan kat sayısıda artarken, sınav günü ve başvuru zamanını araştırmaya devam ediyor. Ortaöğretim, ön lisans, lisans sınav tarihleri belli oldu. Peki başvuru tarihleri ne zaman, nereden, nasıl yapılacak. İşte KPSS ile alakalı tüm merak edilenler...