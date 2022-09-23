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KPSS alan sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS ÖABT ile alan bilgisi sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

KPSS alan sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS ÖABT alan bilgisi sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

KPSS alan bilgisi sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS lisans sınavı bilindiği gibi geçtiğimiz hafta sonu 18 Eylül Pazar günü gerçekleşmişti. Zorlu sınav öncesinde, KPSS ÖABT alan bilgisi sınav giriş belgeleri sorgulanmaya başlarken, sınavın ne zaman, saat kaçta başlayacağı memur adaylarının gündeminden düşmüyor. Peki KPSS alan sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS ÖABT alan bilgisi sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte ÖSYM ile 2022 KPSS sınav takvimi...

23.09.2022 - 21:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS lisans sınavının 18 Eylül Pazar günü uygulanmasının ardından gözler, KPSS ÖABT alan bilgisi sınavlarına çevrildi. KPSS alan bilgisi sınav takvimi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Peki KPSS alan sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 KPSS ÖABT alan bilgisi sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte KPSS ÖABT alan bilgisi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

  • KPSS ALAN BİLGİSİ VE ÖABT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Tamamlanan iki oturum sonrası, adaylar için diğer sınav dönemi başlıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre;

     

  • 24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

    24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

    25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

  • KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Ayrıca ÖSYM 2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı için giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak ÖSYM şu açıklamayı yaptı: 

    24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu ile 25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu’na katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. 

     

  • Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 

    KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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