KPSS maratonu başlıyor. Kamu kurumlarındaki A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların zorunlu olarak girdiği Alan Bilgisi sınavları iki farklı günde gerçekleştirilecek. Peki, KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...