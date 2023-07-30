KPSS 3. oturum Alan Bilgisi sonuç tarihi belli oldu
KPSS 3. oturum Alan Bilgisi sonuç tarihi bugün sınava giren kamu personeli adayları tarafından merak edilip araştırılıyor. 2023 KPSS A Grubu üçüncü oturumu olan bilgisi Alan Bilgisi Muhasebe ve İktisat sınavı sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi. İşte ÖSYM tarafından ilan edilen 2023 KPSS A Grubu Alan Bilgisi sonuç tarihi...
- 1
KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor. 2023 KPSS A Grubu Alan Bilgisi 3. oturumu sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi. Peki, KPSS A Grubu Alan Bilgisi 3. oturum sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından ilan edilen tarih...
- 2
KPSS SINAV TAKVİMİ
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçkeleşti.
- 3
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu ise bugün saat 10.15'te başladı.
2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
-
- 4
2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak. KPSS A Grubu Alan Bilgisi 3. oturum sonuçları KPSS A Grubu sonuçlarıyla birlikte açıklanmış olacak.