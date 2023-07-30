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        Haberler Gündem Eğitim KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Alan Bilgisi 3. oturum (Muhasebe - İktisat) sonuç tarihi açıklanacak

        KPSS 3. oturum Alan Bilgisi sonuç tarihi belli oldu

        KPSS 3. oturum Alan Bilgisi sonuç tarihi bugün sınava giren kamu personeli adayları tarafından merak edilip araştırılıyor. 2023 KPSS A Grubu üçüncü oturumu olan bilgisi Alan Bilgisi Muhasebe ve İktisat sınavı sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi. İşte ÖSYM tarafından ilan edilen 2023 KPSS A Grubu Alan Bilgisi sonuç tarihi...

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        Giriş: 30.07.2023 - 10:18
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        • 1

          KPSS sonuçları heyecanla bekleniyor. 2023 KPSS A Grubu Alan Bilgisi 3. oturumu sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edildi. Peki, KPSS A Grubu Alan Bilgisi 3. oturum sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından ilan edilen tarih...

        • 2

          KPSS SINAV TAKVİMİ

          2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçkeleşti.

        • 3

          2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu ise bugün saat 10.15'te başladı.

          2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 4

          2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak. KPSS A Grubu Alan Bilgisi 3. oturum sonuçları KPSS A Grubu sonuçlarıyla birlikte açıklanmış olacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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