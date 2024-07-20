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        Haberler Bilgi Gündem KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi: 2024 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi: 2024 KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KPSS Alan Bilgisi ilk sınavı 20 Temmuz tarihinde uygulandı. Sınav katılım gösteren adaylar, KPSS Alan Bilgisi sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. KPSS 2. oturumu ise 21 Temmuz Pazar günü saat 10:15'te uygulanacak. Peki, "2024 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" İşte 2024 KPSS sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 20:49 Güncelleme: 20.07.2024 - 20:49
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        • 1

          KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları için geri sayım başladı. KPSS Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihleri arasında üç oturum şeklinde uygulanacak. Belirtilen tarihler arasında sınava giren memur adayları KPSS sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını çevirdi. Peki, "2024 KPSS Alan Bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS alan bilgisi sonuçları 23 Ağustos günü açıklanacak. .

        • 3

          2024 KPSS ALAN BİLGİSİ 1. VE 2. GÜN SINAVLARI NE ZAMAN?

          - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 10.15

          (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

        • 4

          - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 14.45

          (Hukuk, iktisat, maliye)

          - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 21 Temmuz Pazar saat 10.15

          (İşletme, muhasebe, istatistik)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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