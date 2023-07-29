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        KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu başladı

        ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi 1. oturumu saat 10.15'te başladı. 2. oturumu ise saat 14.30'da başlayacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.07.2023 - 11:25
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        KPSS Alan Bilgisi Sınavları sabah oturumu başladı
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın Alan Bilgisi 1. oturumu için adaylar, sabah saatlerinden itibaren okul önlerine geldi. 10.15'te başlayan sınav için saat 10.00’dan itibaren okulların kapısı kapandı. Sınava girmek için Sefaköy Anadolu Lisesi'ne gelen iki aday, 1 dakika geç kalınca içeri alınmadı. Tüm ısrarlarına rağmen sınava giremeyen adaylar okuldan ayrıldı.

        İKİNCİ OTURUM SAAT 14.30'DA YAPILACAK

        Sınava girecek olan Cuma Karakaş, “Sorular aslında çok kolay ama biraz mantık yürütmek lazım. Sınava girecek adayların çalışması lazım. Çalışmadan bir şey elde edemiyoruz maalesef” dedi.

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        2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumunun ardından 2. oturum (hukuk, iktisat, maliye) saat 14.45'te; 3. oturum (işletme, muhasebe, istatistik) 30 Temmuz Pazar saat 10.15'te yapılacak. Öğleden sonra yapılacak 2. oturuma saat 14.30’dan, pazar günü yapılacak 3. oturuma da saat 10.00’dan sonra adaylar alınmayacak.

        ÖSYM BAŞKANINDAN SINAV BİNASINA ZİYARET

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, KPSS Alan Bilgisi oturumları öncesi Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesine gelerek, sınava girecek adaylarla sohbet edip başarı diledi.

        Ersoy, KPSS Alan Bilgisi oturumları öncesi Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesine gelerek, salon görevlileriyle sohbet etti.

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