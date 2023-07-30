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        Haberler Gündem KPSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta başlayıp saat kaçta bitecek? ÖSYM saatleri açıkladı! İşte KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturum sınav saatleri

        KPSS Alan Bilgisi sınavı başlıyor! 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavları saat kaçta?

        KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu saat kaçta başlayıp saat kaçta bitecek? KPSS Genel Kültür - Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından geçtiğimiz gün KPSS Alan Bilgisi ilk oturumu dün gerçekleşti. Bugün ise 2023 KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yani Muhasebe - İktisat sınavı yapılacak. Peki KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumu saat kaçta başlayıp bitecek? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 09:22
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        • 1

          KPSS 2023 Alan Bilgisi sınavı 3. oturumu (Muhasebe - İktisat) için geri sayım başladı. Sınava girecek adaylar heyecan içerisinde sınavın saat kaçta başlayıp biteceğini merak ediyor. Peki, 2023 PSS Alan Bilgisi sınavı saat kaçta başlayıp saat kaçta bitecek? İşte ÖSYM tarafından açıklanan 2023 PSS Alan Bilgisi sınav saatleri...

        • 2

          KPSS SINAV TAKVİMİ

          2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (Muhasebe - İktisat) 30 Temmuz 2023 tarihinde yani bugün yapılacak.

          2023-ÖABT ise 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 3

          KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYIP SAAT KAÇTA BİTECEK?

          KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu 120 dakika sürecek ve saat 12.15'te bitecek.

        • 4

          2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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