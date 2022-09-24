KPSS heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 24 Eylül ve 25 Eylül'de adaylar, KPSS alan bilgisi sınavına girecekler. Peki, KPSS alan bilgisi sınavı saat kaçta ve ne zaman? İşte, detaylar...

Ayrıca ÖSYM 2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı için giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak ÖSYM şu açıklamayı yaptı:

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu ile 25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ