        KPSS Alan Bilgisi 1. 2. 3. oturum ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 ÖSYM KPSS Alan Bilgisi tarihi, saati, sınav ne zaman başlayacak ve bitecek?

        KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak? 2025 KPSS Alan Bilgisi oturum tarihi ve saatleri

        Binlerce memur adayının katılacağı KPSS Alan Bilgisi sınavları için geri sayım başladı. Öte yandan, sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2025 KPSS Alan Bilgisi oturum tarihi ve saati...

        Giriş: 07.09.2025 - 07:38 Güncelleme: 07.09.2025 - 07:38
        • 1

          ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Alan Bilgisi sınavı için heyecanlı geri sayım sürüyor. İki günde ve üç oturumda yapılacak sınava binlerce memur adayı katılacak. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2025 KPSS Alan Bilgisi oturum saatleri...

        • 2

          2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV TARİHLERİ

          - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 13 Eylül 2025, Saat: 10.15

          - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi (Hukuk, İktisat, Maliye): 13 Eylül 2025, Saat: 14.45

          - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 14 Eylül 2025, Saat: 10.15

        • 3

          2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

          KPSS Alan Bilgisi oturum sınavlarına ilişkin ÖSYM sınav giriş belgesi ekranını erişime açtı. Aşağıda linkten sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

          ÖSYM KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

