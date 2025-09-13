Habertürk
        KPSS 90 puanla nereye atanılır? 2025 KPSS 90 puanı hangi kuruma, bölüme ve şehre atama yapılabilir, nereye girilir?

        KPSS 90 puanla hangi şehir ve hangi kurumlara girilebilir?

        2025-KPSS A Grubu Sınavı Alan Bilgisi, 14 Eylül itibarıyla üç oturumuyla tamamlandı. Sınav sürecini atlatan memur adayları, puan durumuna göre nereye atanabileceğini araştırıyor. Özellikle 90 puan alan adaylar, hangi kurumlara yerleşebileceklerini ve geçmiş yıllardaki atama puanlarını inceleyerek kendileri için en uygun seçenekleri araştırıyor. Peki, 90 KPSS puanı ile hangi kurumlara girilebilir? İşte ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2025 - 07:43 Güncelleme: 13.09.2025 - 07:43
        • 1

          2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları tamamlandı. Üç oturumu geride bırakan memur adayları şimdi atanabileceği kurum ve şehirleri araştırmaya başladı. Peki, KPSS’den 90 alan bir aday için hangi seçenekler öne çıkıyor? İşte, 90 puanla atanma ihtimali olan kurumlar…

        • 2

          KPSS 90 PUANI İLE NEREYE GİRİLİR?

          2025 KPSS atama kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ancak memur adayları 2024 KPSS atama kılavuzundan yola çıkarak, atanmak istedikleri kurumların puanına bakabilir.

          2024 KPSS ATAMA PUAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KPSS PUANI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

          KPSS 2025, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli. Öte yandan öğretmen adayları için 2025-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

