        KPSS 80 puan ile nereye girebilirim? 2025 KPSS taban puanları açıklandı mı? 80 KPSS puanıyla girilen yerler neler?

        KPSS 80 puanla nereye girilir?

        KPSS-2025 A Grubu'nun Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül'de gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar artık aldıkları puanla hangi kurumlara başvurabileceklerini sorguluyor. Özellikle 80 puan alanların atanma ihtimalleri merak ediliyor. Adaylar, puanlarının hangi kamu kurumları için yeterli olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, KPSS 80 puan ile nereye girilir? İşte 80 KPSS puanı ile girilen yerler...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 12:19 Güncelleme: 07.09.2025 - 12:19
        • 1

          KPSS maratonunun tamamlanması sonrasında adayların gündeminde puan hesaplamaları yer alıyor. 7 Eylül’de düzenlenen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılanlar, puan sorgulaması yapıyor. 80 puan alan adayların hangi kurumlara yerleşebileceği en çok sorulan konular arasında yer alıyor. Kamu kurumlarına atanma ihtimali olan adaylar, sürecin detaylarını yakından takip ediyor. İşte "KPSS kaç puanla memur olunur? KPSS 80 puan ile nereye girilir?" sorularının cevapları...

        • 2

          KPSS 80 PUAN İLE ATAMA OLUR MU?

          KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına katılanların 80 puanla çeşitli kurumlara memur olarak atamasının yapılmasını bazı faktörler etkileyebiliyor.

          Kontenjan ve şehirlere göre atama puanları değişiyor. Diğer yandan KPSS tercih işlemlerinin geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da Aralık ayı gibi başlaması bekleniyor.

          Geçtiğimiz senenin puanları şu şekilde:

          2024 YILI ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KPSS PUANI KAÇ YIL, NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

          KPSS 2025, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli. Öte yandan öğretmen adayları için 2025-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

        • 4

          KPSS 2025 LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS sonuçları ÖSYM tarafından 10 Ekim günü duyurulacak. Adaylar ÖSYM şifreleri ve TC. kimlik numaralarıyla sonuç ekranına giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

