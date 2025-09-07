KPSS maratonunun sona ermesiyle birlikte adayların gündeminde puan hesapları var. 7 Eylül’de yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılanlar, puan araştırması yapıyor. 75 puan alan adayların hangi kurumlara yerleşebileceği en çok sorulan konular arasında yer alıyor. Kamu kurumlarına atanma ihtimali olan adaylar, sürecin detaylarını yakından takip ediyor. İşte "KPSS kaç puanla memur olunur? KPSS 75 puan ile nereye girilir?" sorularının yanıtları...