KPSS taban ve tavan puanları

21 Ekim 2022 tarihinde açıklanan KPSS sonuçlarının ardından adaylar "KPSS 50, 55, 60, 65, 70 puan ile nereye girilir?" sorusuna yanıt arıyor. İllere ve kadrolara göre değişiklik gösteren atama puanlarını sizler için haberimizde derledik. İşte 2022 KPSS Lisans atama taban ve tavan puanları listesi...