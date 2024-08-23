KPSS ORTAÖĞRETİM 50,55,60,61,62,63,64,65,68,69 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Kamu kurumlarına alım yaptığı puanları, alım yapılan kadroya ve şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS PUANI KAÇ YIL, NE KADAR GEÇERLİ?

KPSS 2024, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli. Öte yandan öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.