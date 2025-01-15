KPSS 2025/3 tercihleri için son gün! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 527 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alıma ilişkin KPSS 2025/3 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanmıştı. Kılavuza göre tercih işlemleri 15 Ocak Çarşamba bugün sona eriyor. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, ''KPSS 2025/3 tercihleri nasıl yapılır, şartları neler?'' sorusuna yanıt arıyor. İşlemler ÖSMY AİS ekranı üzerinden yapılıyor. Peki, 2024 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte KPSS 2025/3 tercih ekranı, kılavuzu ve şartları hakkında detaylar...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 527 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2025/3 tercih kılavuzu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı erişime açılmıştı. Kılavuza göre 9 Ocak’ta başlayan tercih sürecinde sona gelindi. Bu noktada binlerce aday ‘’KPSS 2025/3 tercihleri nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?’’ sorularını gündeme taşıdı. İşte 2025 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve şartları…
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ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 527 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Alımlar, 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2024-KPSS Lisans), 1 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2024-KPSS Ön Lisans) ve 15 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) sonuçlarına göre yapılacak.
9 Ocak 2025 Perşembe günü başlayan başvuru işlemleri, 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 23:59:59’da sona erecek.
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KPSS-2025/3 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 9 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.’’
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI KPSS-2025/3 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanı ve lisans mezunları için KPSSP3 kullanılacak.
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YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?
Yerleştirme ücreti 130,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracak. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.
Yerleştirme ücretini banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini gözönünde bulundurmalıdır. Yurt dışındaki adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracak.
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.
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ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
GENEL ŞARTLARI
2.1.1 İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapan adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanun’un 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, (*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih yapamazlar.
2.1.2 Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’u ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Söz konusu Kanun ve Esaslarda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımayan adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Ancak, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın EK-1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak büro personeli, mühendis, mimar, avukat, destek personeli ile koruma ve güvenlik personeli pozisyonlarında istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
2.1.3 Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların EK-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında 8 yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
2.1.4 Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır. 2.1.5 Yerleştirme işlemleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
2.1.6 Başvurma genel ve özel şartları ile ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
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ÖZEL ŞARTLARI
Adayların genel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları yapılmayacaktır. 2.2.1 Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılan genel şartlara ilave olarak;
a. AVUKAT (7361): 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesine göre avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra avukat ünvanının kullanılabilmesi sebebiyle, avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların avukatlık ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve avukatlık ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “avukatlık ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı vermez.
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b. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ - SİLAHLI (7304): 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar da aranır:
a) 18 yaşını doldurmuş olmak.
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
c) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
ç) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.
Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır.
Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır.
7304 Nitelik Kodunun kullanıldığı silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.