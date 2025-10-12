Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman?

        KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleriyle ilgili süreç, lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından memur adaylarının gündeminde yer almaya başladı. Tercih dönemi öncesinde ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte, kamu kurumlarının açık kadro ve pozisyonları netlik kazanacak. Bu gelişmelerin ardından KPSS 2025/2 tercih süreci resmen başlayacak. Yılın ikinci merkezi atama dönemi için belirlenen takvim de duyuruldu. Peki, KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri hangi tarihlerde yapılacak?

        Giriş: 12.10.2025 - 16:04 Güncelleme: 12.10.2025 - 16:04
        • 1

          2025 KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava katılan adayların P1, P2 ve P3 puan türlerindeki başarı durumları netleşti. ÖSYM tarafından lisans seviyesinde uygulanan bu sınavda, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen puanlar doğrultusunda adaylar tercih yapabilecek. ÖSYM'nin yayımladığı sınav ve tercih takvimine göre, KPSS 2025/2 merkezi atama süreci için de tarihler belirlenmiş durumda. Peki, KPSS 2025/2 tercihleri hangi tarihler arasında alınacak?

        • 2

          KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          Yılın ikinci yerleştirme dönemi olan KPSS-2025/2 için süreç kışın başlayacak. Kamu kurumları, 29 Eylül–17 Kasım 2025 tarihleri arasında ÖSYM’ye kadro taleplerini iletecek. Adayların KPSS 2025/2 atama tercih işlemleri ise 18–25 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

