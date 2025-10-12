2025 KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava katılan adayların P1, P2 ve P3 puan türlerindeki başarı durumları netleşti. ÖSYM tarafından lisans seviyesinde uygulanan bu sınavda, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen puanlar doğrultusunda adaylar tercih yapabilecek. ÖSYM'nin yayımladığı sınav ve tercih takvimine göre, KPSS 2025/2 merkezi atama süreci için de tarihler belirlenmiş durumda. Peki, KPSS 2025/2 tercihleri hangi tarihler arasında alınacak?