Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS 2024/7 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM 2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        KPSS 2024/7 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS 2024/7 tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı tıkla-öğren

        Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2024/7 yerleştirme kılavuzuna göre, başvuruları 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında tamamlanan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı. Peki, ÖSYM KPSS 2024/7 tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, KPSS 2024/7 tercih sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 15:10 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS 2024/7 tercih sonuçları için geri sayım sona erdi. Başvuruları 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Başvuruda bulunan adaylar, ''KPSS 2024/7 tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. KPSS 2024/7 tercih sonuçları ÖSYM sonuç sistemi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 2024 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

          Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı tercih süreci tamamlandı.

          Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2024/7 tercih kılavuzunda belirtildiği gibi 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

        • 3

          KPSS 2024/7 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

          KPSS-2024/7 tercih sonuçları açıklandı.

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

        • 4

          ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ‘’27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.’’

        • 5

          KPSS 2024/7 TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Tercih sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğreniliyor.

          KPSS-2024/7 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          KPSS-2024/7 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Kızını öldüren baba için hüküm verildi!
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Habertürk Anasayfa