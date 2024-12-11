KPSS 2024/7 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS 2024/7 tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı tıkla-öğren
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2024/7 yerleştirme kılavuzuna göre, başvuruları 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında tamamlanan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı. Peki, ÖSYM KPSS 2024/7 tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, KPSS 2024/7 tercih sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr...
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KPSS 2024/7 tercih sonuçları için geri sayım sona erdi. Başvuruları 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Başvuruda bulunan adaylar, ''KPSS 2024/7 tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. KPSS 2024/7 tercih sonuçları ÖSYM sonuç sistemi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 2024 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...
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KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı tercih süreci tamamlandı.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2024/7 tercih kılavuzunda belirtildiği gibi 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdi.
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KPSS 2024/7 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS-2024/7 tercih sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.’’
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KPSS 2024/7 TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Tercih sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğreniliyor.
KPSS-2024/7 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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