KPSS 2024/5 tercih sonucu sorgulama: Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuruları 21-28 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Tercihler, KPSS-2024/5 tercih kılavuzuna göre yapılırken, yerleştirme sonuçları ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine sunulacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacak. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS 2024/5 tercih sonucu sorgulama ekranı...
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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının sona ermesinin ardından gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, tercih yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek. Peki, "2024 Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Sağlık Bakanlığının 27 bin sözleşmeli personel başvuru sonuçlarnın açıklanacağı tarih...
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SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı tercihlerini, 21-28 Şubat tarihleri arasında tamamladı.
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu çerçevesinde yapılan tercihlerin ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı
Geçmiş atamalar baz alındığında sonuçların, mart ayının ilk iki haftası içinde ilan edilebileceği tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak
yapılacaktır. Yerleştirmelerde aynı puana sahip olan adaylar arasında önce mezun olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
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Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
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Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.
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SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?
"Biyolog 20 (Lisans), Büro Personeli 304 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 40 (Lisans), Diğer Teknik Hizmetler Personeli (İstatistikçi) 25 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 40 (Lisans), Diyetisyen 250 (Lisans), Ebe 2000 (Lisans), Fizyoterapist 400 (Lisans), Gerontolog 150 (Lisans), Hemşire 13000 (Lisans), Hemşire 2000 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 30 (Lisans), Perfüzyonist 20 (Lisans), Psikolog 250 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 30 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 30 (Lisans), Mimar 10 (Lisans), Mühendis Bilgisayar 50 (Lisans), Mühendis Biyomedikal 35 (Lisans), Mühendis Elektrik/Elektronik 10 (Lisans), Mühendis Harita 2 (Lisans), Mühendis İnşaat 30 (Lisans), Mühendis Jeofizik 3 (Lisans), Mühendis Makina 10 (Lisans), Şehir Plancısı 1 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 300 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 40 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş 150 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 1200 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 900 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 15 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 450 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 150 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 150 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 150 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 30 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 425 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İl ve Acil Yardım 1540 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraş Terapisi 30 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 60 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Optisyen 15 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 40 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Padolog 15 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 425 (Ön Lisans), Destek Personeli Şoför 50 (Ön Lisans), 550 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Anestezi 50 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 10 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 400 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 80 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen 200 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 100 (Ortaöğretim)"