KPSS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı için araştırmalar devam ediyor. Milyonlarca adayın gözü Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının 2024 tarihlerine çevrildi. Peki, KPSS 2024 ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte KPSS oturumları hakkında merak edilen güncel bilgiler...