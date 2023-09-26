Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) KPSS takvimini yayınladı ve tercih tarihleri öğrencilerin erişimine açıldı. Bir yıl boyunca ciddi bir hazırlıkla sınavlarda ter döken binlerce aday, artık tercih tercihlerin başlamasını bekliyor. KPSS 2023/2 tercihleri ile ilgili olarak son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...