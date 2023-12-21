KPSS-2023/2 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS Tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM KPSS-2023/2 tercih işlemleri başladı tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda örtaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları için uygun kadro ve pozisyonlar gösteriliyor. Memur adayları tercih süreci içerisinde kılavuzdan yararlanarak ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden KPSS-2023/2 tercihlerini tamamlayacak. KPSS sınavından sonra memur adaylar şimdi de ÖSYM KPSS-2023/2 tercihleri için çalışacak. Peki, KPSS-2023/2 tercih işlemleri ne zaman başlayacak ve kılavuza nasıl ulaşılır? İşte, detaylar...
- 1
KPSS sürecinde yeni bir maraton başladı. ÖSYM, KPSS-2023/2 tercih kılavuzunu yayınladı. 2022 yılında gerçekleştirilen KPSS sınavına giren adaylar şimdi tercih yapacak. ÖSYM tarafından hem KPSS-2023/2 tercih kılavuzu hem de tercih tarihleri açıklandı. Peki, KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılır, tarihleri nedir ve tercih kılavunuza nasıl ulaşılır? İşte, detaylar...
- 2
ÖSYM KPSS-2023/2 TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS-2023/2 tercihleri ile beraber bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına ikinci yerleştirme kapsamında personel atanacak.
ÖSYM tarafından belirtilen tarihe göre; KPSS-2023/2 tercihleri 20 Aralık 2023 ile 27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS-2023/2 tercihleri için sistem 20 Aralık, saat 10.00'dan itibaren açıldı ve son tercihler 27 Aralık saat 23.59'a kadar sürecek.
- 3
KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
KPSS-2023/2 tercihleriyle beraber birçok memur adayı farklı şehirlere atanacak. ÖSYM, memur adaylarının tercih yapabilmesi için KPSS Tercih Kılavuzunu da yayınladı.
KPSS tercihleri 20 -27 Aralık arasında yapılacak.
- 4
KPSS-2023/2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.