2021 KPSS günü kimlik kartlarıyla ilgili sorun yaşayan KPSS adaylarına geçici kimlik kartı çıkarılabilmesi için açık olacak nüfus müdürlükleri araştırılıyor. İşte 2021 KPSS ne zaman, saat kaçta? sorusunun cevabı ve KPSS günü açık olacak nüfus müdürlükleri...

2021 KPSS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı iki oturum şeklinde gerçekleşecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 130 dk sürecek.

Eğitim Bilimleri sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 100 dk sürecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

2021 KPSS GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Sınava girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 1 Ağustos 2021 Pazar günü 07.00 ile 14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

2021 KPSS GÜNÜ (1 AĞUSTOS) AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ