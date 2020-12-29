Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un KPSS 2020/2 ile ilgili işaret ettiği tarihe giriliyor. Peki KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından işlemlerin başlaması bekleniliyor.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirterek gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini kaydetti.

KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılabileceğini bildiren Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.