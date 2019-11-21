KPSS-2019/6: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri bugün başladı. Adaylar ÖSYM'nin yayınlamış olduğu duyuruya göre hareket edecekler. Atanan adaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çalışacaklar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Tercih İşlemleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler.

KPSS-2019/6 TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS-2019/6 TERCİH ÜCRETLERİ

Tercih Ücreti:20 TL

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN