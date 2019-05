KPSS yani Kamu Personel Seçme Sınavı, (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri)için geç başvuru günü bugün. 15 Mayıs'a kadar başvurularını tamamlayamayan adaylar bugün başvurularını yapabilirler. İşte 2019 KPSS geç başvuru detayları...

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? NASIL ÖDENİR?

KPSS geç başvuru ücreti bugün, internet başvurusunun ardından yatırılmalı. İnternet üzerinden bireysel başvuru 28 Mayıs (bugün) saat 23.59'a kadar alınacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödeniyor. Normal başvuruda KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) 75,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) 50,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) 75,00 TL olarak belirlenmişti. Bugün geç başvuru yapacak adaylar girmek istedikleri sınavın ücretlerini yüzde 50 artırımlı olarak ödeyecek.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ADAY İŞLEMLERİ” alanından, buradaki açıklamalar doğrultusunda süresi içinde başvuru bilgilerini sisteme kaydedecek ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecektir.

DİKKAT: Başvuru bilgilerinin sisteme kaydedilebilmesi için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün yazıcıdan alınarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sistemde sağlık bilgisi bulunmayanların veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.