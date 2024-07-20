KPSS Alan Bilgisi sınav tarihleri: KPSS 1. gün Alan Bilgisi sınavı ne zaman?
14 Temmuz'da, KPSS Lisans kapsamında Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı tamamlandı. Sıra Alan Bilgisi sınavlarına geldi. Peki, Alan Bilgisi 1. gün sınavları ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi tarihte ilan edilecek? İşte, detaylar...
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KPSS sınav maratonu devam ediyor. Memur olmak isteyen adaylar şimdi de Alan Bilgisi sınavlarında yarışacak. İki sınav halinde yapılacak Alan Bilgisinde, kamu yönetimi, maliye ve hukuk gibi alanlara yer verilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavları ne zaman? İşte, 2024 KPSS tarihleri...
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2024 KPSS ALAN BİLGİSİ 1. GÜN SINAVLARI NE ZAMAN?
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 10.15
(Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 14.45
(Hukuk, iktisat, maliye)
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ALAN BİLGİSİ 1. GÜN SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Sınava girecek adaylar, aşağıdaki linkten Alan Bilgisi 1. gün sınavı için giriş belgesi alabilir.
KPSS ALAN BİLGİSİ 1. GÜN SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 ÖSYM takvimine göre; KPSS Lisans sonuçları 23.08.2024 tarihinde açıklanacak.