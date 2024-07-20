Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS 1. gün Alan Bilgisi sınavı ne zaman? KPSS 1. gün Alan Bilgisi hangi alanlarda olacak, sınav saat kaçta başlayacak?

        KPSS Alan Bilgisi sınav tarihleri: KPSS 1. gün Alan Bilgisi sınavı ne zaman?

        14 Temmuz'da, KPSS Lisans kapsamında Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı tamamlandı. Sıra Alan Bilgisi sınavlarına geldi. Peki, Alan Bilgisi 1. gün sınavları ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi tarihte ilan edilecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 07:28 Güncelleme: 20.07.2024 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS sınav maratonu devam ediyor. Memur olmak isteyen adaylar şimdi de Alan Bilgisi sınavlarında yarışacak. İki sınav halinde yapılacak Alan Bilgisinde, kamu yönetimi, maliye ve hukuk gibi alanlara yer verilecek. Peki, KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavları ne zaman? İşte, 2024 KPSS tarihleri...

        • 2

          2024 KPSS ALAN BİLGİSİ 1. GÜN SINAVLARI NE ZAMAN?

          - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 10.15

          (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

          - KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 14.45

          (Hukuk, iktisat, maliye)

        • 3

          ALAN BİLGİSİ 1. GÜN SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

          Sınava girecek adaylar, aşağıdaki linkten Alan Bilgisi 1. gün sınavı için giriş belgesi alabilir.

          KPSS ALAN BİLGİSİ 1. GÜN SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2024 ÖSYM takvimine göre; KPSS Lisans sonuçları 23.08.2024 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        "Biz yanak sıktırmayız"
        "Biz yanak sıktırmayız"
        Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü
        Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü
        Esenyurt'ta ilginç bir cinayet
        Esenyurt'ta ilginç bir cinayet
        Küresel yazılım açıklaması
        Küresel yazılım açıklaması
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Habertürk Anasayfa