BtcTurk, KPMG'yi 20 Eylül 2021 itibarıyla BtcTurk kullanıcılarının BTC, ETH ve XRP varlıkları ile ilgili üzerinde mutabık kalınan prosedürleri yerine getirmesi ve bu varlıkların karşılığının BtcTurk soğuk cüzdanlarında karşılanıp karşılanmadığını doğrulaması amacıyla görevlendirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, söz konusu üzerinde mutabık kalınan prosedürler kapsamında en fazla işlem hacmine sahip olan üç kripto varlık belirlenirken, prosedürler de 20 Eylül 2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirildi.
İlgili üç kripto varlığın, en çok işlem hacmine sahip olan varlıklardan olduğu belirtilirken, sonraki çalışmalarda farklı kripto varlıklar için de çalışmaların gerçekleştirilebileceği kaydedildi.
KMPG’nin İHS 4400 “Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler” kapsamında gerçekleştirdiği ve bundan sonra her hafta düzenli olarak uygulayacağı bu denetim çalışması ile BtcTurk’ün, kullanıcıları adına sakladığı kripto varlıkların doğru, bütün, tutarlı ve tam şekilde muhafaza edilerek korunduğunun kontrolünün gerçekleştirileceği aktarıldı.
Verilen bilgiye göre, KPMG Denetim ve Güvence Hizmetleri bölümü tarafından gerçekleştirilen ve her hafta düzenli şekilde uygulanacak olan doğrulama çalışmasının kapsamı şu şekilde;
- BtcTurk'ün saklamasında bulunan (Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP)) toplam kripto varlıkları ile BtcTurk tarafından kurumsal ve bireysel kullanıcıları adına saklanan kripto varlıkların uyum, doğruluk, tutarlılık ve bütünlük kontrolü yapılacak,
- Çalışma kapsamında belirlenen kripto varlıkların (Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP)), cüzdanlarda bulunduğuna ilişkin doğruluk, tutarlılık ve bütünlük kontrolü yapılacak,
- Çalışma kapsamında belirlenen kripto varlıkların (Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP)) soğuk cüzdan ve blokzincirindeki karşılıklarının kontrolü yapılacak.
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