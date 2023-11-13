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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam KPMG: Site yönetimlerinde ciddi usulsüzlükler yapılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        KPMG: Site yönetimlerinde ciddi usulsüzlükler yapılıyor

        KPMG Türkiye tarafından yapılan site yönetimi incelemelerinin tamamında farklı ölçeklerde birçok usulsüzlük ortaya çıktı. Yapılan usulsüzlükler site sakinleri üzerinde hem maddi hem manevi zararlar doğuruyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:19
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        "Site yönetimlerinde ciddi usulsüzlükler yapılıyor"
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        Yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla inşa edilen konut ve ticari sitelere rağbet günümüzde oldukça artıyor. Harcama bütçelerinin de büyümesi ile sitelerin de ticari işletmeler gibi yönetilmesi bir ihtiyaç haline geliyor. Fakat ticari işletmelerin aksine, site yönetimlerinde kurumsal kültürün eksikliği, sitelerde birçok usulsüzlük vakasını da beraberinde getiriyor. Bu vakalar sitede yaşamanın konforunu sürmek yerine site sakinlerinin her birinin adeta müfettiş olmasına, site yöneticilerinin ise sürekli hesap sorulan idareciler haline gelmesine sebep oluyor.

        KPMG Türkiye de yaptığı site yönetimi incelemelerinin tamamında farklı ölçeklerde birçok usulsüzlükle karşılaştı. KPMG Türkiye Usulsüzlük İncelemesi Lideri Oytun Önder yaptıkları denetimlerden yola çıkarak site yönetimi usulsüzlükleri ile ilgili kamuoyunda farkındalığın artırılabilmesi için karşılaştıkları önemli usulsüzlük örneklerini ve güvenilir bir yönetim anlayışının oluşturulabilmesi için nelerin yapılması gerektiğine dair tavsiyelerini paylaştı.

        "EN FAZLA USULSÜZLÜK HİZMET ALIMLARINDA"

        Site yönetimi usulsüzlüklerinin en sık hizmet alımları esnasında karşılarına çıktığını söyleyen Önder, “Yaptığımız incelemelerde en sık usulsüzlüğün güvenlik, temizlik, bakım, onarım, peyzaj ve benzeri hizmet alımlarında gerçekleştiğini tespit ettik. Bu işlemlerin geriye dönük doğrulanmasının zorluğu bu riski oluşturan tetikleyici nedenlerin başında geliyor. Güvenlik ve temizlik personeli sayısının veya maliyetin olduğundan fazla gösterilmesi, ölçümlenmesi zor olan sarf malzemelerinin fazla alınmış gibi gösterilmesi hizmet alımı esnasında en sık karşılaştığımız usulsüzlük örnekleri arasında yer alıyor. Hatta siteyi on yıl boyunca temizlemeye yetecek miktarda temizlik malzemesinin alınmış gibi gösterildiğine, farklı şehirde yaşayan ve siteye hiç uğramayan kişilerin sitenin güvenlik personeli gibi gösterilerek bu kişilere maaş bağlanmasına dahi şahit olduk.” dedi.

        Sitenin ihtiyaç duyduğu yatırım harcamalarında belirlenen tedarikçilerin piyasa rayicinin üzerinde bedeller yansıtmalarının da bir diğer önemli usulsüzlük alanı olduğuna dikkat çeken Önder, “Özellikle kolaylıkla kıyaslanamayacak sayaçlar, siteye özel üretilen elektromekanik sistemleri yönetmek için kullanılan elektrik panoları ve benzeri teknik malzemelerin piyasa rayici üzerinden alındığı durumlar ile de karşılaştık. Ayrıca sonradan takip edilmesi güç altyapı yatırımları esnasında düşük kalitede ürünlerin pahalı şekilde alınması da bir diğer usulsüzlük yöntemi oldu. Yine örneğin döşendiği iddia edilen boruların gerçekte hiç döşenmemesi veya daha düşük çapta döşenmesi ve elektrik kablosu yerine telefon kablosu çekilmesi gibi uygulamalar da altyapı harcamaları ile ilgili tespit ettiğimiz usulsüzlükler arasında yer aldı.” şeklinde konuştu.

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