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KPDK'de gündem 3600 ek gösterge

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) 18 Kasım Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanacak. Toplantıdaki gündem maddeleri arasında '3600 ek gösterge'nin olması bekleniyor

17.11.2021 - 14:29 | Güncelleme: ABONE OL
KPDK'de gündem 3600 ek gösterge
HABERTURK.COM

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) 18 Kasım Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanacak. Toplantıdaki gündem maddeleri arasında '3600 ek gösterge'nin olması bekleniyor.

Toplantıda 3600 ek gösterge konusunda bir komisyon oluşturulması bekleniyor. Oluşturulacak komisyon 3600 ek göstergeden kimlerin yararlanacağı, maliyetinin ne olacağı gibi konularda çalışma yürütecek

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