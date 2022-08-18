Uzay yürüyüşü yarıda kaldı

Rus görev kontrolörleri, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışında gerçekleştirilen uzay yürüyüşündeki kozmonot Oleg Artemyev'in uzay giysisindeki pilin voltaj değerlerinin anormal seyrettiğini fark etti.

AFP'nin haberine göre, istasyonun dışına çıkan kozmonotlardan Oleg Artamiev uzay giysisinde anormal seviyede voltaj değerleri tespit edilmesinin ardından Dünya'daki Rus kontrolörlerden "Oleg, geri dön ve istasyon gücüne bağlan" uyarısı geldi.

Diğer kozmonot Matveev'da arkadaşını takip ederek geri dönüş geçerken, kozmonotlar uzay yürüyüşü sırasındaki görevlerini tamamlayamadan Uluslararası Uzay İstasyonu'a geri döndü.

Rusya Federal Uzay Ajansı yaptığı açıklamada, kozmonotun durumunun iyi olduğunu belirtti.