Kozmetik sektörüne özel laboratuvar açtı!

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Özel kimyasal ve gıda bileşenleri alanında faaliyet gösteren Hollanda merkezli kimya şirketi IMCD, Türkiye'de yeni bir yatırımı hayata geçirdiğini bildirdi.

18 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren şirketin, İstanbul'daki üçüncü laboratuvarını kozmetik sektörünün hizmetine sunduğu kaydedildi. 3.4 milyon euroluk ciroya sahip şirketin, kozmetik alanında hem iç pazarda hem de bölge ülkelerde artan talebi göz önünde bulundurarak, Türkiye'deki yatırımlarını genişletme kararı aldığı belirtildi.

Laboratuvarın, Türkiye'de ürünlerini geliştirmek ya da yeni ürün oluşturmak isteyen kozmetik sektörüne açık olacağı aktarıldı.

Genel faaliyet alanlarında Türkiye'de 2 bini aşkın şirkete hizmet verdiklerini, kozmetik sektörü özelinde ise 300 üreticiyle çalıştıklarını kaydeden IMCD Türkiye Genel Müdürü Aylin Zakuto, "Kişisel bakım ve kozmetik sektörü, yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 büyüme oranı ile Türkiye'de en dinamik ve en çok gelecek vaat eden pazarlardan biri konumunda. Sadece iç pazarda değil, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya bölgelerinin tam ortasında yer alması bakımından, Türkiye'deki büyümeye ve potansiyele güveniyor, yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'da faaliyet gösteren boya, yapı kimyasalları ve gıda laboratuvarımıza ek olarak açtığımız kişisel bakım ve kozmetik laboratuvarımız sayesinde hem müşterilerimize hem de tedarikçilerimize daha geniş kapsamlı bir hizmet sunma imkanına kavuşacağız" dedi.

Zakuto, "Türk kozmetik sektörüne destek olacak bu merkezi açmamızın üç ana amacı var. Birincisi, bu alandaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını, projelerini göz önünde bulundurarak, onlara daha iyi teknik destek verebilmek. İkincisi global trendleri, gelişmeleri sektöre aktarabilmek, bu doğrultuda ürünler sunabilmek. Üçüncüsü ise, uygulama yaparak hem hammaddelerimizi daha iyi analiz etmek hem de satış ekibimize teknik eğitim verebilmek" ifadelerini kullandı.