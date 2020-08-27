Kozan'daki orman yangınının yaraları sarılıyor - ADANA

AA

Kuyubeli Mahallesi'nde, 23 Ağustos'ta başlayan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangın bölgesinde bir yandan soğutma çalışmaları sürerken, bir yandan da yangın etkilenenlerin yaraları sarılıyor.Kozan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü ekiplerince, zarar gören vatandaşların ilk etapta acil ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmada bulunuluyor.Ekipler, ailelere kıyafet ve gıda yardımında bulurken, evleri zarar görenler için de AFAD ve Türk Kızılay çadır kuruyor.- Yardımlar yangından etkilenenlere ulaştırılıyorKarahamzalı Mahallesi Acaryayla Cami imamı Kerim Kızılkaya, AA muhabirine, yangında cami ve lojmanda büyük hasar oluştuğunu belirterek, "Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin, devlete zeval vermesin. Devlete güç kuvvet versin inşallah." dedi.Mümine Kızılkaya da yangın olduğunda Çamlarca Mahallesi'nde yaşayan annesini kurtarmaya gittiklerini anlatarak, "Duyduk ki burası da yanıyormuş. Biz gelmek istedik ama jandarma izin vermedi. Zaten her şey yanmıştı. Benim çocuk da dumandan etkilendi hastaneye anca yetiştirdik." diye konuştu.Fatma Farsak da yangında evinin ve tüm eşyalarının yandığını, daha sonra kendilerine yardımların ulaştırıldığını anlatarak, "Her şey kül oldu, sadece elbiselerimizle çıktık. 4 tane keçim var yaralı, iyileşmeden gidemiyorum. Canımızı kurtardığımıza şükür ediyoruz." ifadesini kullandı.- Soğutma çalışmaları sürüyorÖte yandan, önceki gün kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.Yangın söndürme ekipleri, arazözlerle riskli görülen alanlar ile halen yer yer duman tüten bölgelere müdahale ediyor.Hasar tespiti için Adana Orman Bölge Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çalışma yürütülüyor.