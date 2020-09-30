Kozan'daki orman yangınında iş yeri yanan berbere malzeme desteği - ADANA

AA

Kozan Berberler Odası Başkanı Zahide Azgın, Ganici'yi yanan iş yerinde ziyaret edip, beraberinde getirdiği tıraş malzemelerini verdi.Ziyarette orman yangınında zarar gören Kozanlılara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Azgın, üyelerinin zor gününde yanında olmak istediklerini ve bu konuda üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını belirtti.İş yeri sahibi Ganici de yanlarında olan ve destek veren herkese teşekkür etti.