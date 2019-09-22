Adana'nın Kozan ilçesinde, saat 22.00 sıralarında Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dekarlık ormanlık alana zarar veren yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken vatandaşlar uyarıldı. Rüzgarında etkisi ile giderek büyüyen yangın belediyeye ait sosyal tesisler ile manastır piknik alanı ve kale yürüyüş yolunun bulunduğu alanda etkili oldu. Yangına Adana Büyükşehir Belediyesine ait itfaiyeler ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile müdahale edildi.

Yangının meydana geldiği nokta yerleşim alanlarına yakın olduğu için tedbir amaçlı olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Vatandaşlar polis ekiplerince uyarılırken yangının başladığı saatten itibaren kaleye gezmek için araçları ile veya yaya olarak çıkanlar tahliye edildi.

Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.