Kozan'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün yol kenarına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cahit B. yönetimindeki 01 RR 838 plakalı traktör, Düzağaç Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada, yolcu konumunda bulunan Ferhat Şahbaz (51) sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Cahit B. de sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahbaz'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.