Kozan'da pikap dere yatağına devrildi: 4 yaralı
Adana Kozan'da taziyeden dönenleri taşıyan pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde dere yatağına devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.
Kozan Feke kara yolu Tersakan mevkisinde Özdilek Durmaz (53) yönetimindeki pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda dere yatağına devrildi.
SÜRÜCÜ VE 3 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre, kazada sürücü Durmaz, araçta bulunan Mehmet (77) ve İbrahim Durmaz (64) ile Seçkin Altıoğlu (61) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA YAPTILAR
Öte yandan araçtakilerin Adana'dan Tufanbeyli ilçesine taziye için gittikleri, kazanın dönüş yolunda olduğu öğrenildi.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA, diğer fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.