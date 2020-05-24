Gece yarısı Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 3 su tankı ve çok sayıda yangın söndürme ekibi bölgeye sevk edildi.

Rüzgarlı havaya rağmen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. DHA'nın haberine göre; ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.