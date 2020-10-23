Kozan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - ADANA

AA

Alınan bilgiye göre, Orçan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı ve 60 personel ile müdahale edildi.Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yaklaşık 10 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.