Kozan'da çiftçilerden dezenfekte çalışması - ADANA

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen 15 çiftçi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi ekiplerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki çalışmalarına destek verdi.Çiftçiler, cadde ve sokaklarda traktörlerinin arkasına bağlanan makineyle dezenfeksiyon çalışması yaptı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."