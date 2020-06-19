Kozaklı'da sağanak sele neden oldu (3) - NEVŞEHİR

Şiddetli yağış nedeniyle Kozaklı'da Altınsu Mahallesi'nde bazı ev ve termal tesislerin giriş katlarını su bastı, araçlar su ve çamura gömüldü.Kozaklı Belediyesi ekipleri, sel sularının etkilediği alanlarda tahliye çalışması yaptı.

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