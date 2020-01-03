Koza Tiyatro'sunun açıklaması

Koza Tiyatrosu, oyunlarının İstanbul Büşükşehir Belediyesi'nin uygun bulunmamasına yönelik yaptığı açıklama şunları dile getirdi; "Koza Tiyatrosu olarak 50'nin üzerinde çocuk oyunları yazan ve oynayan bizler 27 yıldır çocuk ve yetişkin oyunları sahneleyen, il ve ilçe milli eğitimlerden izinli olup, hiçbir dönemde perdesini kapatmamış, hiçbir siyasi gruba dayanarak yol almamış, her sezon İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kültür Merkezleri'nde her ay oyunlar sergileyen, tiyatronun evrensellik ilkesine sadık, sektöründe tanınan ve bilinen nadir tiyatrolardan biri olarak 2019 - 2020 sezonu için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 7 adet çocuk 3 adet yetişkin oyununun sahnelenmesi için başvuru tarihleri içinde başvuruda bulunulmuş ancak telefonla edinilen şifai bilgiye göre Tiyatromuzun oyunlarının Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı tarafından oluşturulmuş komisyonda uygun görülmediği öğrenilmiştir.

Uygun görülmeme sebebi tarafımıza açıklanmamış ve bu durum muallak bir süreç oluşturmuştur.

Çocuk oyunlarımız pedagog eşliğinde yazılan, çocukların gelişimine uygun, içeriği son derece görsel eğitim niteliğinde olan oyunlardır. Yetişkin oyunlarımız ise geçmişte tiyatronun önde gelen sanatçıları tarafından sahnelenmiş oyunlardır.

Kısacası oyunlarımızın içeriğinde hiçbir suretle din, dil, ırk, mezhep ve siyasi düşünceler yer almamaktadır. Bu sebepledir ki çeyrek asrı aşkın sürece ayakta kalan tiyatromuza sebep dahil gösterilmeden verilen ret cevabı bizleri son derece üzmüştür.