Koyunlarını tren yolundan geçiren çobanın feci sonu!

Kahramanmaraş'ta, koyunlarıyla hemzemin geçitten geçmek isteyen çoban, yük treninin çarpması ile yaşamını yitirdi.

Türkoğlu ilçesi Kırsal Akçalı Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitten koyunlarıyla geçmek isteyen çoban Ahmet İlgen'e (32) Adana-Malatya seferini yapan kömür yüklü tren çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlgen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

30 koyununda öldüğü kazada AFAD personellerince sıkıştığı yerden çıkarılan İlgen'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 3.5 saat araç ve yaya trafiğine kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.