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        Haberler Gündem 3. Sayfa Koyunlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu

        Koyunlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu

        Sinop'ta koyunlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 01:11 Güncelleme: 12.01.2024 - 01:11
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        Koyunlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu
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        Sinop’un Boyabat ilçesi Gazidere köyünde koyunlarını otlatmaya giden ve daha sonra 112 sağlık ekiplerini arayarak yara aldığını söyleyen Adem Balkanoğlu, 112 sağlık ekiplerince ölü olarak bulundu.

        Cesedi inceleyen sağlık ve jandarma ekipleri Balkanoğlu’nun vücudunda kesici alet yaralarının bulunduğunu tespit etti. Balkanoğlu'nun cenazesi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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