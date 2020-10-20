Koyunları kurt saldırısında telef olan aileyi Bakan Pakdemirli sevindirdi

AA

Bakan Pakdemirli, ilçeye bağlı Gürçam köyünde yaşayan ve sürüsüne 15 Ekim'de kurt saldırması sonucu 21 koyunu telef olan Nigar-Kadir Sarıot çiftinin mağduriyetinin giderilmesi için talimat verdi.

Bolu Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Sarıot çiftine, 21 küçükbaş hayvan teslim edildi. Ayrıca yine Pakdemirli'nin talimatıyla 250 kilogram arpa ile 15 balya ot da aileye verildi.

- "Üretime devam edin"

Bakan Pakdemirli, hediyelerin teslimi sırasında İzmir'den telefonla arayarak Nigar Sarıot ile görüntülü konuştu.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Pakdemirli, koyunların nasıl telef olduğu konusunda "Nigar anne" diye seslendiği Sarıot'tan bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli, konudan haberdar olur olmaz talimat verdiğini belirterek "Bakanlığımız yanınızda, teşkilatımız yanınızda, Valimiz yanınızda. Siz üzülmeyin, sadece üretime devam edin. Allah yolunuzu açık etsin. Eşiniz Kadir Bey de üzülmesin." dedi.

Koyunların hayırlı olmasını dileyen Pakdemirli, "Bir tek ricam var. Şimdi yeniden 30 tane koyunun oldu. Bunların sayılarını 60 çıkartalım. Destek bizden, gayret sizden, bereket Allah'tan." diye konuştu.

- "Bakanımızdan Allah razı olsun"

Nigar Sarıot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunlarının telef olmasından dolayı çok üzüldüğünü belirtti.

Bakan Pakdemirli'nin yardımının kendisini duygulandırdığını dile getiren Sarıot, "Allah razı olsun. Sesimizi duydular. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Koyunlara çok iyi baktığını söyleyen Sarıot, "Bunlara da öbürlerine baktığım gibi bakacağım. Can bunlar. Çok sevinçliyiz. Gururluyuz. Allah razı olsun mağduriyetimizi giderdiler." dedi.

- "Torunlarım için bakıyorum"

Kadir Sarıot ise sürüyü otlatırken tansiyonu düştüğü için 10 dakika kadar uyuduğunu, uyandığında koyunlarını bulamadığını söyledi.

Koyunlarını kurtlar tarafından telef edilmiş şekilde görünce büyük üzüntü yaşadığını aktaran Sarıot, "İzmir'de yaşayan İnci ve Çınar isimli 2 torunum var. Senede bir sefer geliyorlar. Burada kuzularla koyunlarla oynuyorlar. Koyunlara onlar için bakıyorum. Onun için de büyük üzüntü yaşamıştım." diye konuştu.

Sürüyü emek vererek büyüttüğünü anlatan Sarıot, Bakan Pakdemirli'nin hediyesi için çok sevindiğini dile getirdi.