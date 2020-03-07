Köyüne dönüp besicilik yapan kadın azmiyle örnek oldu - AYDIN

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eşinden ayrıldıktan sonra kızına daha iyi gelecek hazırlamak için memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar köyüne dönen Sevil Maral, Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle başladığı küçükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki başarısıyla dikkati çekiyor.
Karapınar köyünde kızı Asya Nil'le yaşayan Sevil Maral, evladına daha iyi yaşam sunmak için fedakarlık ve cesaretiyle herkesin takdirini kazanıyor.
Maral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz 16 yaşındayken evlendiğini, 2012'de kızının dünyaya geldiğini söyledi.
Eşiyle 2017'de ayrıldığını, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra kızına daha iyi gelecek sunmak adına köye dönmeye karar verdiğini dile getiren Maral, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak aldığı 34 koyunla yetiştiriciliğe başladığını belirtti.
Kızı ve koyunlarıyla köyde mutlu bir hayat kurduklarını anlatan Maral, "İnsan istedikten sonra her şeyi başarabilir. Hayvanların içine girdiğimde çok mutlu oluyorum çünkü bana aitler. O hayvanlar benim geleceğim, kızımın geleceği. O yüzden bu işe girdim." şeklinde konuştu.
- "Asla pes etmem"
Maral, koyun sayısını 200'e çıkarmayı istediğini dile getirerek, bunu başaracağına inandığını söyledi.Zorluklar karşısında yılmayan bir karakterinin olduğunu belirten Maral, "İnsanların ne dediği çok umurumda olmaz. 'Yapacağım' dedikten sonra o işin peşini asla bırakmam. Asla pes etmem." ifadelerini kullandı.
Maral, bazılarının "Bu iş yapılır mı?" dediğini kaydederek, şöyle konuştu:"Kendi işimin, ekmeğimin peşindeyim. Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Hiçbir zaman pes etmemek gerekiyor. Her halimize şükretmemiz lazım. Hayatın ne getireceği ve kimden ne götüreceği hiç belli olmuyor. 'İnsanlar ne der?', 'Kadınlar bunu yapar mı?' demekten daha çok, 'Ben bunu yapabilir miyim?' diye düşünmek daha doğru olur."Maral, hibe desteği için Bakanlık yetkililerine teşekkür ederek, devlet sayesinde bu işe girebilmenin mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!