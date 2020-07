Koyun ve kuzuların ardında geçen bir ömür - KAYSERİ

AA

Hacılar ilçesinde doğup büyüyen ve babasından miras kalan 30 koyunla Erciyes'in yaylalarına çıkan Yılmaz, çocukluk yıllarında başladığı besicilik işini 40 yıldır sürdürüyor.Zaman içerisinde sürüsü yaklaşık bin koyun ve kuzuya ulaşan Yılmaz, hava aydınlanmadan başladığı gününü, dağlarda hayvanlarıyla geçiriyor.Yaylaların zor yollarını "Garip" ismini verdiği eşeği ile aşan Yılmaz'ın koyun ile kuzuları ise sahibini adım adım takip ediyor.Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uğraşması zor olduğu için insanların yapmaktan çekindiği hayvancılığı severek sürdürdüğünü söyledi.Sabah gün aydınlanmadan kalkarak yaylalara çıktığını anlatan Yılmaz, geçimini hayvancılıkla sağladığını dile getirdi.Her gün dağlarda zaman geçirdiğini belirten Yılmaz, "Babamın zamanında 60 koyun vardı. Bana miras olarak 30 koyun kaldı. Zaman içinde bu sayıyı bine çıkarttım. Çocukluktan beri bu işi yapıyorum." ifadelerini kullandı.- "Her şey doğal ve temiz"Yılmaz, yaylalarda her türlü hastalıktan uzak yaşadığını vurgulayarak, "Bu dağlarda yalnızım. Bu iyi bir duygu, herkesten uzaktasın. Allah'la baş başasın. Her şey doğal ve temiz, pırıl pırıl. Bu meslek zor. Benden sonra bu işi devam ettirecek kişi yok. Yaylalardaki alan da daraldığı için sanayide çalışıyor herkes. Bu zor işi yapmazlar. Biz zorluğuna katlanarak yapıyoruz." diye konuştu.Erciyes Dağı'nın otu ve bitkisinin yanında havasının da hayvanlarına iyi geldiğini belirten Yılmaz, yayılan koyunların sütünün de etinin de lezzetli olduğunu sözlerine ekledi.