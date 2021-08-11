Kazakistan’ın kuzeyindeki eyalete bağlı Ozernoe köyünde ailesiyle yaşayan Ahmetova, 12 yaşından bu yana köyün at çobanı olan babasına çıraklık ediyor.
Ahmetova, AA'ya yaptığı açıklamada, başkent Nur Sultan’daki bir kolejde bilgisayar öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra birkaç yıl şehirde çalıştığını ancak babası hastalanınca ve memleketini özleyince köyüne, ailesinin yanına dönmeye karar verdiğini söyledi.
Köyde 7 aydır babasının yerine, köpeği Moynak ile onlarca at sürüsüne çobanlık yaptığını belirten Ahmetova, çocukluğundan beri ata bindiğini ve köyün civarını çok iyi bildiği için hiç korkmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Genelde sürüyü köyün yakınındaki göl kenarında dinlendiriyorum. Bazen onlara halk ezgileri söylüyorum. Artık sesimi tanıyorlar. Bazen de binicilik kabiliyetimi geliştiriyorum ve yaşadığım ilginç anları telefonuma kaydediyorum."
Ahmetova, aynı zamanda köy okulunda bilgisayar öğretmeni olarak da görev yaptığını ifade ederek, "Okulda işlerim çıktığı zaman babam sabahları atları yaylaya kendisi sürüyor. Ardından motosikletle giderek işi ben devralıyorum ve babamı eve dinlenmeye gönderiyorum" dedi.
ÇOBANLIK ANLARINI ÇEKTİĞİ VİDEOLARLA SOSYAL MEDYADA ÜNLÜ OLDU
At üstünde çobanlık yaptığı anlarını çekerek kişisel hesaplarında paylaşmaya başladığını söyleyen Ahmetova, videoların kısa sürede büyük ilgi topladığını söyledi.
Ahmetova, birkaç ay içinde sosyal medyada 100 bin takipçiye ulaştığına işaret ederek, yaptığı paylaşımlarıyla hem köy hayatını hem köyünü tanıttığı için mutlu olduğunu aktardı.
Köyde internet iyi çekmediği için her gün video yükleyemediğini ve bu işten anlamasa da çoğu zaman babasının kendisine kameramanlık yaptığını anlatan Ahmetova, "Babamla olan komik diyaloglarımız da çok izleniyor. İnsanlar benim paylaşımlarımda en çok samimiyeti sevdiklerini söylüyorlar" dedi.
Ahmetova, şu anda kendisi hakkında belgesel film çekildiğini belirterek, "Bu kadarını beklemiyordum. İlk başta yerel sonra ulusal televizyon kanalları haber yaptılar" dedi.
Tarihi bir filmde oynamayı hayal ettiğini anlatan Ahmetova, "Hayalim gerçekleşecek diye düşünüyorum. Ama en çok da köyümde kendi at çiftliğimi kurmak istiyorum" diye konuştu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!