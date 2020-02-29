DHA

Sivas'a 107 ve İmranlı ilçesine 3 kilometre uzaklıkta olan Delice köyü gençleri, kendi imkanlarıyla Kızıldağ'ın yamacında oluşturdukları pistte kayak keyfi yapıyor. Geleneksel hale gelen etkinlik bu yıl da gerçekleştirildi. Kimileri kızaklarla, bazıları ise şambrel ve poşetler ile kaydı. İlçede eğitim gören üniversite öğrencileri de poşetlerle kaymanın keyfini yaşadı. Gençlerin kaydığını gören yaşlılar da piste gelip, onlara eşlik etti.

DHA'nın haberine göre gençlerin kendi imkanlarıyla kayak pisti yaptıklarını söyleyen köylü Veysel Söylemez, "Bir yanımız Kızıldağ, diğer yanımızda da Kızılırmak var. Her yıl bu festivali kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bu yıl köyün yaşlıları da bizlere destek çıktılar. Mangalımızı yaktık, çayımız getirdiğimiz sobanın üzerinde kaynıyor. İnsanlar milyonlar verip Kayak Merkezine gidiyorlar. Biz burada para vermeden eğleniyoruz" dedi.

Meral Elmas ise "Burası Sivas'ın Uludağ'ıdır. Kaymak için arkadaşlarla toplanıp buraya geldik. Herkes çok para harcayarak eğlenceye gidiyor. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için ve kış şartlarından dolayı buradayız. Gençlerimiz ve yaşlılarımızla beraber kayıyoruz. Bir yanda da mangal ve çay keyfi yapıyoruz. Kayak malzemelerini de kendimiz yaptık. Naylon ve kızaklarımızla kayıyoruz" diye konuştu.

Gençlerin heyecanına ortak olduklarını belirten 60 yaşındaki Zeynel Buldu ise "Baktım gençler kayıyor. Benim de çocukluğum aklıma geldi. Gençlere destek vermek için geldim ve onlarla birlikte kaydım" dedi.